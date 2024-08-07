Недорогой кроссовер Volkswagen обогнал соперников на рынке, но все не так просто

Популярный недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc обогнал всех соперников на европейском рынке и оказался самой популярной моделью своего сегмента. Хотя с этой машиной все не так просто.

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Речь о необычной модификации Volkswagen T-Roc Cabriolet. В сегменте кабриолетов в июне немецкий автомобиль всех обогнал. Об этом стало известно Motor1.

Это интересное достижение, но не слишком количественное – кабриолеты сегодня нельзя назвать популярными. Автопроизводитель это тоже понимает.

Кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet снимут с производства. В продаже машина не появится в 2025 году. Модель на базе Golf снимут с производства навсегда – преемника автомобиль не получит.

Автомобиль дебютировал в 2019 году и, можно сказать, что продержался на рынке довольно долго. В компании рассчитывали предложить покупателям необычную модель, но авто с фиксированной крышей оказалось намного популярнее.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый большой внедорожник VW для самых практичных покупателей.