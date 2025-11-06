УкраїнськаУКР
Недорогого соперника VW Golf от Hyundai показали вживую

Стас Сидилев
Hyundai Ioniq 3

Новая модель Hyundai Ioniq 3 2026 года станет недорогим представителем сегмента электромобилей. Однако автомобилю придется соперничать с VW Golf из-за схожих размеров. Машину показали вживую на новых фото.

Автомобиль на фото от Carscoops является серийным продолжением прототипа Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Однако серийный автомобиль получит название Hyundai Ioniq 3.

Электрический хэтчбек Hyundai унаследует эффектную внешность концепта. Некоторые заметили в машине отсылки к модели Hyundai Veloster, которая по-своему стала культовой.

Hyundai Ioniq 3

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

