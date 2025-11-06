Недорогого соперника VW Golf от Hyundai показали вживую

Новая модель Hyundai Ioniq 3 2026 года станет недорогим представителем сегмента электромобилей. Однако автомобилю придется соперничать с VW Golf из-за схожих размеров. Машину показали вживую на новых фото.

Автомобиль на фото от Carscoops является серийным продолжением прототипа Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Однако серийный автомобиль получит название Hyundai Ioniq 3.

Электрический хэтчбек Hyundai унаследует эффектную внешность концепта. Некоторые заметили в машине отсылки к модели Hyundai Veloster, которая по-своему стала культовой.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

