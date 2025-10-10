Недорогого соперника Toyota RAV4 от Hyundai показали с новым дизайном

Популярный кроссовер Hyundai Tucson является известным соперником Toyota RAV4 и других недорогих моделей сегмента. Автомобиль готовится к смене поколений с новым дизайном. Машину показали в сети.

Это один из бестселлеров своего класса и очень важный автомобиль для корейского производителя. На канале TALKWHEELS показали вариант дизайна новой модели 2026 года.

Попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения выглядит интересно. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Недавно новый Hyundai Tucson 2026 модельного года выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Hyundai Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

