Недорогие автомобили Kia вызвали настоящий ажиотаж

Современные автомобили Kia вызвали настоящий ажиотаж на рынке. Машины этого корейского производителя оказываются доступнее своих конкурентов почти в каждом сегменте, поэтому причины высокого спроса понятны.

Статистика продаж моделей Kia растет. В качестве примера Motor1 приводит показатели производителя на рынке США – самого показательного и важного региона почти для любой автомобильной компании.

Октябрь 2025 года ознаменовался 69 000 проданных автомобилей. Драйверами продаж стали модели Kia Sportage (с ростом на 17,4%) и новый седан Kia K4. Этот автомобиль недавно поступил в продажу, но уже занял второе место.

Всего с начала года компания реализовала 705 105 автомобилей. Это преимущественно недорогие, экономичные и очень популярные машины. Успех укрепляется тем, что компания предлагает широкий ассортимент в самых востребованных сегментах.

Разве что электромобили Kia демонстрируют не такие уверенные результаты в условиях замедления общего спроса на EV. Некоторые такие модели производителя теперь продаются на 70% хуже.

