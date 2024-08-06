Не ведитесь на низкие цены: какие дешевые электрокары нельзя покупать

В продаже сегодня много дешевых электрокаров на вторичном рынке. Низкие цены многих привлекают, но возможность сэкономить является обманчивой. Некоторые автомобили просто нельзя покупать.

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OBOZ.UA расскажет о худших электромобилях, которые представлены на рынке б/у автомобилей. Предложений очень много, и почти все они кажутся довольно привлекательными.

Интересно, что на руку этим подержанным электромобилям играет их популярность в сегменте новых авто. Однако ее не стоит экстраполировать на машины с пробегом – здесь все работает совсем не так, как мире бензиновых и дизельных моделей.

Худшие электромобили с пробегом:

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Nissan Leaf

Fiat 500

Mercedes-Benz EQC

Audi e-tron quattro

Jaguar I-Pace

Tesla Model 3 / Model Y

Бестселлер вторичного рынка на самом деле является опасной покупкой. В Украину большинство Model 3 и Model Y попадают из США. Нередко после ДТП, по конечному покупателю об этом знать необязательно. Если электромобиль уже побывал в аварии, даже после ремонта может возникнуть большой пожар.

Nissan Leaf

Конструкция Nissan Leaf почти не вызывает нареканий. Но изначально автомобиль не предлагал большой запас хода. С годами батарея сильно деградировала – экземпляры первого поколения в лучшем случае преодолевают 70-80 км после зарядки.

Fiat 500

Этот хэтчбек в ретро-стиле также известен маленьким запасом хода, который сильно снижается из-за деградации батареи. Лучше купить бензиновый Fiat 500, у него совсем небольшой расход топлива.

Mercedes-Benz EQC

На вторичном рынке цены на б/у автомобили на электротяге снижаются. В продаже есть множество интересных недорогих предложений – это в полной мере касается Mercedes-Benz EQC. Модель получилась неудачная, непрактичная, а с точки зрения расхода энергии неэффективная.

Audi e-tron quattro

Премиальный электромобиль Audi e-tron quattro за несколько лет на вторичном рынке сильно подешевел. Фактически, машина сравнялась в цене с бюджетными новинками электромобильного сегмента. Интересно, что качество отделочных материалов e-tron quattro намекало на это с самого начала.

Jaguar I-Pace

Этот кроссовер подешевел на вторичке так же сильно, как и Audi. Качество салона здесь намного выше, но места в салоне меньше. А цена продолжит падать, поэтому перепродать выгодно в будущем не удастся.

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