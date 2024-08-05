Теперь и в Украине: знаменитый бюджетный электрокар попал в полицию

Отправлять электрокары на службу в полицию – распространенная практика во многих странах мира. Похоже, эта мода теперь пришла в Украину. На фото показали знаменитый бюджетный электромобиль в полицейской ливрее.

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Детали стали известны Autogeek. Там показали Nissan Leaf в виде полицейского автомобиля на дороге. Отмечается, что в таком виде электрический Nissan Leaf попался в Украине впервые.

Ранее стало известно о том, что Полицейское управление Южной Пасадены (Калифорния, США) оказалось первым в стране, что перешло на полностью электрический полицейский автопарк, заменив старые автомобили.

Для этого местная полиция получила финансирование в размере 1,3 млн долларов. Это средства для замены старого автопарка на новые электромобили. Ожидается, что каждая Tesla будет экономить около $4000 в год.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие электрокары на рынке в 2024 году. Это недорогие автомобили с пробегом, которые рекомендуют покупать – в список лучших попали модели разных классов.