Дешево и очень надежно: какие б/у автомобили советуют эксперты
Дешевизна б/у автомобилей всегда привлекает покупателей. Но среди недорогих моделей важно найти самые надежные варианты. Эксперты советуют покупать конкретные б/у машины.
Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей автомобили Toyota признают как очень надежные даже среди механиков. Как отмечает Express, технические специалисты обожают машины знаменитой японской компании.
Так или иначе, производителю удалось убедить в своем надежном имидже очень многих. Как бы там ни было на самом деле, у покупателя все равно есть шанс оказаться в выгодном положении. Ведь эти машины очень популярны, поэтому на вторичном рынке много предложений – это приводит к более привлекательным ценам.
Ранее разные автомеханики делились своими предпочтениями о конкретных моделях Toyota с пробегом, которые называли самыми надежными. Список получился разнообразным, в него попали машины разных сегментов.
Самые надежные б/у Toyota:
- Toyota 4Runner;
- Toyota Avalon;
- Toyota Highlander;
- Toyota Land Cruiser 100;
- Toyota RAV4;
- Toyota Tundra;
- Toyota Venza;
- Toyota Yaris.
