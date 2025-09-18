Дешево и очень надежно: какие б/у автомобили советуют эксперты

Дешевизна б/у автомобилей всегда привлекает покупателей. Но среди недорогих моделей важно найти самые надежные варианты. Эксперты советуют покупать конкретные б/у машины.

Видео дня

Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей автомобили Toyota признают как очень надежные даже среди механиков. Как отмечает Express, технические специалисты обожают машины знаменитой японской компании.

Так или иначе, производителю удалось убедить в своем надежном имидже очень многих. Как бы там ни было на самом деле, у покупателя все равно есть шанс оказаться в выгодном положении. Ведь эти машины очень популярны, поэтому на вторичном рынке много предложений – это приводит к более привлекательным ценам.

Ранее разные автомеханики делились своими предпочтениями о конкретных моделях Toyota с пробегом, которые называли самыми надежными. Список получился разнообразным, в него попали машины разных сегментов.

Самые надежные б/у Toyota:

Toyota 4Runner;

Toyota Avalon;

Toyota Highlander;

Toyota Land Cruiser 100;

Toyota RAV4;

Toyota Tundra;

Toyota Venza;

Toyota Yaris.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Nissan.