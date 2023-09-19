Mercedes разработал недорогой электрокроссовер с запасом хода более 500 км. Фото

Новый электрокроссовер Denza N7 компания Mercedes разработала совместно с BYD Auto. Довольно крупный автомобиль получил удешевленный вариант с менее мощной силовой установкой. По меркам немецкого бренда модель получилась недорогая.

О машине сообщает CarNewsChina. Длина Denza N7 составляет 4860 мм (колесная база – 2940 мм), ширина равна 1935 мм, а высота составляет 1620 мм.

Новая силовая установка электрического кроссовера выдает мощность 204 л.с. Это позволяет набирать максимальные 180 км/ч.

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Емкость батарейного блока не называют. Но приводят запас хода – 540 км. Достойный показатель, учитывая, что это самый доступный вариант в линейке. Более дорогие машины способны преодолеть 700 км.

На китайский рынок базовый вариант Denza N7 от Mercedes и BYD выйдет уже этой осенью по цене от 41 200 долларов.

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