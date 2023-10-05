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Mazda, Renault, Toyota: какие недорогие автомобили покупают украинцы с разным топливом
Эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине с каждым типом топлива. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам.
Об этом стало известно благодаря данным от организации Укравтопром. Среди всех автомобилей, которые украинцы зарегистрировали в сентябре 2023 года, 68% оснащены ДВС (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно).
Доля автомобилей на рынке с разными типами двигателей:
- бензиновые автомобили – 46%;
- дизельные автомобили – 22%;
- гибриды – 17%;
- электромобили – 14%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Заметно, что покупатели все чаще обращают внимание на электромобили. Их популярность растет как за счет появления более доступных моделей, так и по причине дорожающего топлива в Украине.
Самые популярные авто с каждым типом топлива:
- Mazda CX-5 (бензин);
- Renault Duster (дизель);
- Toyota RAV4 (гибрид);
- Volkswagen ID.4 (электро);
- Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander (ГБО).
OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших гибридных автомобилях на вторичном рынке.