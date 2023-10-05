Mazda, Renault, Toyota: какие недорогие автомобили покупают украинцы с разным топливом

Эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине с каждым типом топлива. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам.

Об этом стало известно благодаря данным от организации Укравтопром. Среди всех автомобилей, которые украинцы зарегистрировали в сентябре 2023 года, 68% оснащены ДВС (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно).

Доля автомобилей на рынке с разными типами двигателей:

бензиновые автомобили – 46%; дизельные автомобили – 22%; гибриды – 17%; электромобили – 14%; автомобили с ГБО – 1%.

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Заметно, что покупатели все чаще обращают внимание на электромобили. Их популярность растет как за счет появления более доступных моделей, так и по причине дорожающего топлива в Украине.

Самые популярные авто с каждым типом топлива:

Mazda CX-5 (бензин);

Renault Duster (дизель);

Toyota RAV4 (гибрид);

Volkswagen ID.4 (электро);

Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander (ГБО).

OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших гибридных автомобилях на вторичном рынке.