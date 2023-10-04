Экономия на бензине за небольшие деньги: топ лучших гибридных б/у автомобилей
Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, всегда пользуются спросом на вторичном рынке. Эти б/у автомобили позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное.
Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. Такая технология все чаще опускается в доступные сегменты. Рейтинг экономичных гибридных машин с низким расходом топлива составили в WhatCar. В рейтинг попали и довольно дорогие премиальные модели, но мы в OBOZREVATEL выбрали самые доступные.
Лучшие гибридные б/у автомобили за небольшую цену:
- Volkswagen Passat GTE;
- Honda Jazz;
- Skoda Octavia;
- Toyota Corolla;
- Hyundai Ioniq.
Большой выбор комплектаций, а также качество и практичность – сильные качества Volkswagen Passat GTE по мнению специалистов.
У гибрида Skoda Octavia большой вместительный салон и практичный багажник. Машина собрана очень качественно.
Hyundai Ioniq тесноват, но хорошо собран. Еще один плюс – богатое оснащение.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о наиболее востребованных электромобилях в Украине.