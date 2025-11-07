Лучшие недорогие SUV, которые прослужат долго: что советуют эксперты

Эксперты определились с лучшими современными SUV, которые никого не разочаруют. Надежные и недорогие автомобили прослужат долго. Это удачные модели, которыми все довольны.

Результатами исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали новые автомобили, которые надежно прослужат владельцу не менее 15 лет. Стоит также отметить, что это очень практичные машины.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты. Мы в OBOZ.UA выбрали 4 наиболее доступных предложения.

Самые надежные SUV 2025 года по мнению экспертов:

Honda CR-V; Гибрид Toyota RAV4; Toyota 4Runner; Honda Pilot.

Как видно, список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Это крепкие безопасные машины с высокой надежностью и хорошим оснащением.

