Эксперты назвали 3 лучших недорогих автомобиля, которые не разочаруют

В сегменте недорогих автомобилей всегда ажиотаж. Но покупатели ищут лучшие машины, которые не разочаруют по набору важных качеств. Эксперты назвали несколько таких предложений 2025 года.

Надежность очень интересует покупателей новых машин. А еще – практичность, удобство использования, экономичность и эргономичность второстепенных органов управления. В GOBankingRates назвали лучших по этим параметрам.

Мы в OBOZ.UA выбрали из списка специалистов три наиболее доступных автомобиля. Интересно, что даже в этом случае подборка получилась разнообразной.

Лучшие недорогие автомобили 2025 года:

Honda CR-V;

Toyota Camry;

Toyota Prius.

Специалисты отметили, что такие автомобили отлично подойдут пенсионерам. Это значит, что машины окажутся удобными для всех.

Кроссовер Honda CR-V – современный выбор в классе практичных моделей. А седан Toyota Camry предлагается для более консервативных покупателей с традиционными предпочтениями. В то же время гибрид Toyota Prius отличается экономичностью. Но все автомобили объединяет надежность и простота эксплуатации.

