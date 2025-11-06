Эксперты назвали 3 лучших недорогих автомобиля, которые не разочаруют
В сегменте недорогих автомобилей всегда ажиотаж. Но покупатели ищут лучшие машины, которые не разочаруют по набору важных качеств. Эксперты назвали несколько таких предложений 2025 года.
Надежность очень интересует покупателей новых машин. А еще – практичность, удобство использования, экономичность и эргономичность второстепенных органов управления. В GOBankingRates назвали лучших по этим параметрам.
Мы в OBOZ.UA выбрали из списка специалистов три наиболее доступных автомобиля. Интересно, что даже в этом случае подборка получилась разнообразной.
Лучшие недорогие автомобили 2025 года:
- Honda CR-V;
- Toyota Camry;
- Toyota Prius.
Специалисты отметили, что такие автомобили отлично подойдут пенсионерам. Это значит, что машины окажутся удобными для всех.
Кроссовер Honda CR-V – современный выбор в классе практичных моделей. А седан Toyota Camry предлагается для более консервативных покупателей с традиционными предпочтениями. В то же время гибрид Toyota Prius отличается экономичностью. Но все автомобили объединяет надежность и простота эксплуатации.
OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие недорогие седаны.