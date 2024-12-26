Лучшие кроссоверы: рейтинг 2024 года

Кроссоверы совмещают комфорт легковушек и некоторые возможности внедорожников. Высший клиренс позволяет легко преодолевать неровности и бордюры, а просторный салон и багажное отделение делают кроссовер идеальным выбором для семейных поездок.

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Большинство новых моделей оснащены современными системами безопасности и комфорта, такими как климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийные системы. На рынке представлено большое количество моделей кроссоверов от разных производителей, что позволяет каждому выбрать авто по своим предпочтениям. Издание TopGear обнародовало рейтинг лучших автомобилей в этом сегменте.

Volvo EX30

Самой выдающейся моделью EX30 является двухмоторная версия мощностью 422 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. EX30 основан на электрической платформе, совместимой с другими брендами Geely, включая Smart #1. EX30 имеет свой стандарт безопасности. Пока авто производится только в Китае, но с 2025 года производство начнется и в Бельгии. Больше всего в салоне поражает простота. Это помогает уменьшить количество деталей, делая его более финансово доступным.

Базовая модель имеет катоды аккумулятора LFP. В них используется больше полезных ископаемых с меньшей энергоемкой добычей и производством, чем у батареи NMC с большим радиусом действия 64 кВт/ч. Volvo и почти все поставщики используют полностью возобновляемую энергию. Запас хода составляет 344 км WLTP для базовой версии, тогда с пакетом большей емкости вы получите 445-476 км, в зависимости от спецификации.

Dacia Duster

Это третье поколение прорывного хита Dacia, небольшого семейного кроссовера. Новая платформа означает лучшую шумоизоляцию, более просторную и надежную защиту. Он также включает в себя электронный комплект для предотвращения аварий: автоматическое экстренное торможение, распознавание ограничений скорости, предотвращение выезда из полосы движения.

Новая структура также настроена на несколько источников питания. Базовая комплектация – двухтопливный бензин/LPG. Также есть бензиновый турбо-гибрид с механической коробкой с приводом на два или четыре колеса. Новая опция для Duster: бензиновый полностью гибридный передний привод.

Kia EV3

Благодаря удивительным продолговатым легкосплавным дискам и массивным колесным аркам авто выглядит выразительно и футуристично, но производитель не прибегает к фальшивым решеткам или другим дешевым лайфхакам. Все EV3 доступны только с передним приводом, с одним двигателем мощностью 201 л.с., что обеспечивает бесшумную работу.

Аккумулятор стандартного диапазона обеспечивает емкость 58 Втч и запас хода 434 км. Аккумулятор на 81 кВт-ч увеличивает запас хода до 600 км. Самые популярные комплектации GT-line и GT-line S. Они имеют большую батарею в стандартной комплектации, а также 19-дюймовые вместо 17-дюймовых дисков, сиденья из искусственной кожи, тонированные стекла и светодиодные фары.

Ford Puma

Puma – компактный кроссовер на базе Fiesta. В феврале 2024 года Ford представил несколько обновленный внешний вид Puma: новые фары, а также заправки для боковых порогов и заднего бампера. 12-дюймовый центральный сенсорный экран огромен для такой маленькой машины. Также имеется большой 12,8-дюймовый цифровой приборный экран.

Стандартные варианты Puma ограничены двумя 1-литровыми трехцилиндровыми двигателями, выдающими 123 или 153 л.с. и приводящими в движение передние колеса. Обе версии получают 48-вольтовый мягкий гибрид. Ford дал больший турбонаддув для большей мощности – 155 л.с. Вы также можете выбрать шестиступенчатую механическую или семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Hyundai Kona

Авто имеет бензиновый 1-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач и 48-вольтной системой мягкого гибрида для 118 л.с.

Если вы хотите Kona с автоматической коробкой передач, вам нужно будет обновить Kona Hybrid, совмещающий 1,6-литровый бензиновый двигатель с очень маленькой батареей и электродвигатель на 139 л.с. Кроме того, есть новая комплектация N Line, которая предлагает более спортивный вид и менее контрастные цвета обшивки – подражая 276-сильной Kona N. Phew.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким будет новый бюджетный кроссовер Dacia.

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