Кто проедет перекресток первым: задача для опытных водителей

Перекресток – участки дороги, где чаще всего происходят аварийные ситуации. Важно соблюдать ПДД и регулярно обновлять теоретические и практические знания с помощью интересных тестов.

Видео дня

Предлагаем опробовать себя быстрым экспресс-тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите очередность проезда перекрестком.

Кто проедет перекресток первым?

Водитель белого автомобиля; Водитель зеленого автомобиля.

Объяснение

На изображении мы видим равнозначный перекресток. Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Белое авто является препятствием, приближающимся вправо к зеленому на равнозначном перекрестке.

Поэтому водитель зеленого авто должен остановиться, чтобы дать предпочтение в движении водителю белого авто.

Во время разворота у белого автомобиля появляется препятствие с правой стороны – зеленый автомобиль. Поэтому перед окончанием маневра водитель белого авто предоставит водителю зеленого авто возможность закончить проезд первым, после чего выполнит разворот.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2, первым закончит проезд водитель зеленого авто, и только потом водитель белого завершит выполнение разворота.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

попытайтесь определить, может ли водитель совершить разворот на перекрестке, если есть знак о запрете;

или решите интересную задачу о максимально разрешенной скорости движения ;

либо решите задачу о правилах встречного разъезда при наличии препятствия.

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