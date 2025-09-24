Кто нарушил правила? Тест для водителей

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является залогом безопасности на дороге и позволяет избежать аварийных ситуаций. Особенно важно понимать правила остановки и стоянки, поскольку их нарушение может создать опасность не только для самого водителя, но и для других участников движения.

Неправильная остановка в запрещенных местах, таких как тоннели, мосты или путепроводы, может вызвать пробки, усложнить проезд экстренных служб и даже привести к ДТП. Поэтому каждый водитель должен в совершенстве знать, где ему разрешено останавливаться.

На YouTube-канале "За! Правилам" предложили проверить свои знания о правилах остановки и стоянки.

Тест по ПДД

На одном из участков дороги, где расположен тоннель, остановились два автомобиля. Водитель желтого авто остановился непосредственно в тоннеле, ближе к выезду, тогда как водитель красного автомобиля остановился перед въездом в него. Вопрос: кто из водителей нарушил правила дорожного движения?

Варианты ответа:

Водитель желтого авто. Водитель красного авто. Оба водителя нарушили ПДД. Оба водителя не нарушают ПДД.

Анализ ситуации

Чтобы определить, кто нарушил правила, нужно обратиться к пункту 15.9 ПДД, где перечислены места, где запрещена остановка. В частности, этот пункт четко указывает, что остановка запрещается в тоннелях. Это правило распространяется на все виды транспортных средств, независимо от причины остановки. Таким образом, водитель желтого автомобиля, остановившись в тоннеле, грубо нарушил правила.

В то же время правила не содержат запрета на остановку перед въездом в тоннель. В нашей ситуации красный автомобиль остановился на достаточном расстоянии от въезда, не препятствуя движению и не создавая опасности. Также, его расположение позволяет другим транспортным средствам беспрепятственно объехать его, не нарушая правил дорожной разметки.

Кроме того, стоит отметить, что водитель желтого автомобиля не только остановился в запрещенном месте, но и частично заехал на тротуар, что также является нарушением правил и затрудняет движение пешеходов.

Правильный ответ на тест по ПДД

Учитывая все обстоятельства, только водитель желтого автомобиля нарушил Правила дорожного движения. Таким образом, правильный ответ – вариант №1.

