Какой разворот разрешен? Тест на знание ПДД

Внезапный разворот автомобиля посреди дороги может создать очень опасную ситуацию. Именно поэтому ПДД очень четко регулируют ситуации, в которых можно выполнять этот маневр, и правила, по которым он происходит.

Хорошо ли вы ориентируетесь в соответствующих требованиях, узнайте с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача в нем такая: определить, по какой траектории может развернуться желтое авто. На рисунке с заданием таких траекторий предложено две: А – по большей дуге и Б – по меньшей. Внимательно изучите ситуацию на дороге и выберите вариант ответа, который считаете правильным. Их в задаче четыре:

траектория разворота А; траектория разворота Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

На картинке с условиями задачи мы видим перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель собирается развернуться, на что указывает включенным световым указателем поворота. А также тем, что занял крайнюю левую полосу.

Но разрешен ли в этой ситуации разворот вообще? Первое, на что стоит обратить внимание – это светофор. На нем включен зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях, в том числе и в обратном.

Также важно обратить внимание на знаки. В частности на знак 5.16 "Направления движения по полосам", который висит над дорогой. Он позволяет с правой крайней полосы продолжать движение прямо и направо, а вот с крайней левой – только прямо. То есть указания знаков здесь противоречат сигналу светофора.

Здесь важно учесть, что работающий светофор, размещенный на перекрестке, отменяет лишь требования знаков приоритета. То есть, несмотря на зеленый сигнал, водитель все же не имеет права развернуться в этой ситуации, ведь ему это не позволяет размещенный впереди знак. Правильным в этой задаче является четвертый вариант ответа.

