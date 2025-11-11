Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Каждый, кто садится за руль и выезжает на дорогу общего пользования должен на зубок знать все требования ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций во время движения. А как хорошо вы знаете, скажем, тему расположения транспортных средств на дороге?

Для проверки себя воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно ответить, кто должен уступить дорогу в ситуации, когда синяя и желтая машины движутся по улице прямо, а справа от них автобус начинает движение из заездного "кармана" остановки общественного транспорта. Вариантов ответа всего два:

водитель синего автомобиля; водитель автобуса.

Как видим, автобусная остановка на изображенном участке обозначена соответствующим знаком 5.45.1. Траектория движения желтого авто в этой ситуации не пересекается с любой другой, следовательно эту машину, отвечая на задание, можно проигнорировать – она проедет дальше без остановок и препятствий.

А вот траектории синей легковушки и автобуса пересекаются и кто-то из этих водителей должен будет дать другому дорогу. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно учесть, где именно сложилась ситуация – в пределах населенного пункта или вне его. Все из-за пункта 17.4 действующих ПДД. Согласно ему, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение. За пределами населенного пункта это преимущество исчезает.

Детали изображения указывают на то, что описанная ситуация сложилась на дороге посреди города, а значит этот пункт имеет здесь силу. А это значит, что водитель синего авто должен пропустить автобус, который отъезжает от остановки. Правильный вариант ответа в данном случае – первый.

