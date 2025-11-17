Кто будет виновным в случае столкновения? Тест на знание ПДД

Знание и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является фундаментальным залогом безопасности на дороге для всех ее участников. Особенно критически важным является понимание правил очередности проезда, поскольку именно они определяют, кто имеет преимущество в сложных и непредсказуемых ситуациях.

Видео дня

Игнорирование этих норм часто приводит к аварийным ситуациям и дорожно-транспортным происшествиям. Кроме того, навыки безопасного выполнения обгона, который является одним из самых рискованных маневров, требуют от водителей максимального внимания и знания соответствующих ограничений. Поэтому чтобы избежать юридической ответственности и сохранить жизнь и здоровье, каждый водитель должен в совершенстве знать ПДД.

Тест по ПДД

На YouTube-канале "По правилам" было предложено пройти тест на знание ПДД, касающийся одновременного выполнения маневров: обгона и выезда с прилегающей территории. Ситуация на дороге включает три автомобиля: грузовик, движущийся прямо; желтое авто, которое выполняет обгон с включенным левым указателем поворота; и красное авто, выезжающее задним ходом с обозначенного знаком места для стоянки. Вопрос стоял четко: кто будет виноват в случае их столкновения?

Варианты ответа:

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель грузовика.

Прежде чем анализировать действия водителей желтого и красного автомобилей, можно сразу исключить одного участника движения. Водитель грузовика не нарушает никаких правил, поскольку он просто движется прямо по своей полосе и не совершает опасных маневров. Таким образом, потенциальным виновником столкновения может быть только водитель желтого или красного транспортного средства.

Для определения виновного следует проверить, нарушает ли правила водитель желтого авто, который выполняет обгон. Правила дорожного движения позволяют ему этот маневр, поскольку дорожная разметка с его стороны является прерывистой. Кроме того, пункт 14.6 ПДД, который перечисляет места, где обгон запрещен, не содержит среди них выездов с парковок или прилегающих территорий. Следовательно, водитель желтого автомобиля, выполняя обгон, правил движения не нарушает.

Водитель красного автомобиля, который выезжает задним ходом с парковки, должен был убедиться, что полоса, на которую он выезжает, свободна, и заметить желтое авто, которое уже начало обгон. Ключевым здесь является пункт 10.2 ПДД, который четко определяет его обязанность.

Пункт 10.2 правил требует от водителей, выезжающих с прилегающих территорий, включая места для стоянки, обязательно уступить дорогу всем другим участникам дорожного движения, которые движутся по проезжей части. Таким образом, даже если бы речь не шла об обгоне, водитель красного автомобиля не имел преимущества. Поскольку он нарушает требование "уступить дорогу" уже начатому маневру желтого авто, виновным в случае столкновения будет именно водитель красного автомобиля.

Ответ на тест по ПДД

Итак, правильный ответ на тест – виновным будет водитель красного автомобиля. Его нарушение заключается в невыполнении требования ПДД о предоставлении преимущества в движении транспортным средствам, которые уже движутся по дороге, при выезде с прилегающей территории.

OBOZ.UA предлагает водителям еще один интересный тест на тему "преимущество в движении".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.