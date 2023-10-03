Коварный разворот на дороге, который может привести к штрафу: как не нарушить ПДД. Фото
Водители не всегда могут сориентироваться на дороге и без ошибки совершить конкретное действие. Разворот не по правилам может привести к штрафу, поэтому необходимо знать ответы на важные вопросы и не нарушать ПДД.
Об этом сообщили на сайте "Украина За кермом". Водитель красного автомобиля планирует совершить разворот. На дорожное полотно нанесена специальная разметка и установлен конкретный знак.
При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается ответить на вопрос: по какой траектории можно совершить разворот – А или Б? (правильный ответ – ниже).
Варианты ответов:
- По траектории А;
- По траектории Б;
- По траекториям А и Б;
- По траекториям А и Б при активной зеленой стрелке дополнительной секции светофора;
- Разворот совершать в этом месте нельзя.
Правильный вариант – 4. Разворот разрешен по траекториям А и Б при активной зеленой стрелке дополнительной секции светофора.
Какой штраф за нарушение? За разворот в неположенном месте – 340 грн. А за нарушение водителями транспортных средств правил проезда перекрестков – 510 грн.
Ранее OBOZREVATEL показывал электромобиль, который оказался любимой новой машиной украинских покупателей.