Коварный разворот на дороге, который может привести к штрафу: как не нарушить ПДД. Фото

Водители не всегда могут сориентироваться на дороге и без ошибки совершить конкретное действие. Разворот не по правилам может привести к штрафу, поэтому необходимо знать ответы на важные вопросы и не нарушать ПДД.

Об этом сообщили на сайте "Украина За кермом". Водитель красного автомобиля планирует совершить разворот. На дорожное полотно нанесена специальная разметка и установлен конкретный знак.

При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается ответить на вопрос: по какой траектории можно совершить разворот – А или Б? (правильный ответ – ниже).

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Варианты ответов:

По траектории А; По траектории Б; По траекториям А и Б; По траекториям А и Б при активной зеленой стрелке дополнительной секции светофора; Разворот совершать в этом месте нельзя.

Правильный вариант – 4. Разворот разрешен по траекториям А и Б при активной зеленой стрелке дополнительной секции светофора.

Какой штраф за нарушение? За разворот в неположенном месте – 340 грн. А за нарушение водителями транспортных средств правил проезда перекрестков – 510 грн.

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