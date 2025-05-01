Кому нужно дать дорогу: тест на знание ПДД

Чтобы безопасно разъехаться на автомобильной дороге, нужно знать правила, регулирующие порядок проезда сложных участков, как, например, перекресток. Хорошо ли вы знаете соответствующие требования ПДД, можно проверить с помощью теста.

Видео дня

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос здесь простой и понятный: кого должен пропустить вперед водитель белой машины?

А перед собой мы видим синее авто и трамвай, которые проходят перекресток, двигаясь прямо. А также велосипедиста, едущего им навстречу и тоже не планирующего менять направление движения. Четвертым участником ситуации является водитель белой легковушки, который планирует повернуть налево. Чтобы ответить на эту задачу, нужно определить, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля:

только трамваю; трамваю и велосипедисту; трамваю и синему автомобилю; только синему автомобилю; только велосипедисту; должен дать дорогу всем.

Как видим, перекресток, на котором встретились эти четыре ТС, не оборудован светофорами. Также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Это означает, что мы имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог. Единственный нетипичный нюанс здесь – наличие трамвайных путей.

Впрочем, даже оно никак не меняет того факта, что разбирать ситуацию нужно в соответствии с пунктом 16.12 действующих ПДД. Звучит он так: "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение". И это хорошо известное всем правило препятствия справа.

Но еще в этом пункте отмечается, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Это означает, что в описанной ситуации водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синего, поскольку является для него препятствием с правой стороны. Для трамвая белое авто – это также препятствие справа. Но на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество. А значит, трамвай в любом случае проезжает этот перекресток первым.

Кстати, одновременно с трамваем проходит перекресток и велосипедист. Он помехи с правой стороны не имеет, но создает такое препятствие для водителя белого автомобиля. И тот должен пропустить двухколесный транспорт на этом перекрестке.

Итак, как видим, водитель белого авто должен уступить трамваю и велосипедисту. Правилен второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить разрешенную водителю траекторию движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.