Кому должен уступить дорогу водитель авто? Задания по ПДД в Украине

Ежедневно каждый водитель, передвигаясь по городу на авто, сталкивается с необходимостью уступать дорогу другим участникам движения. Именно поэтому так важно хорошо знать правила приоритета, заложенные в ПДД.

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А вы хорошо их помните? Проверьте себя, пройдя тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Задача проста: определить, кому должен уступить водитель белого автомобиля на предложенной схеме.

На картинке мы видим белую машину, которая подъезжает к перекрестку с намерением повернуть налево. Слева к тому же перекрестку приближаются трамвай и синий автомобиль, которые едут прямо. С правой стороны – велосипедист, который также едет прямо. Итак, кому из них следует уступить дорогу водителю белого авто:

трамваю и синему автомобилю; велосипедисту; только трамваю; трамваю и велосипедисту; не должен уступать дорогу никому; должен дать дорогу всем.

Первым делом выясним, какой это перекресток по своему типу. На нем нет светофоров и знаков приоритета, следовательно, имеем дело с нерегулируемым перекрестком равнозначных дорог.

В таких ситуациях действует пункт 16.12 ПДД – так называемое "правило правой руки". По нему водители нерельсовых транспортных средств должны уступать тем, кто приближается с правой стороны (за исключением перекрестков с круговым движением).

Но есть еще один важный момент: в этом же пункте указано, что трамвай на перекрестках равнозначных дорог имеет преимущество над всеми другими участниками, независимо от своего направления. То есть, водитель белого авто в данной ситуации в первую очередь обязан пропустить трамвай.

Нельзя забывать и о велосипедисте – он такой же полноправный участник движения, как и автомобилист, и также действует по "правилу правой руки". А поскольку велосипедист приближается к белому авто именно с правой стороны, то тот должен уступить ему.

Что касается синего автомобиля – у него нет преимущества, ведь белый автомобиль для него является препятствием справа. Но поскольку он движется одновременно и параллельно с трамваем, в реальной ситуации, вероятно, пройдет перекресток вместе с ним.

Однако, если говорить только о том, как требуют действовать Правила дорожного движения, то водитель белого авто должен уступить только трамваю и велосипедисту. Итак, правильный ответ в тесте – это четвертый вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрый тест по ПДД, в котором надо было определить, кто проедет перекресток третьим.

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