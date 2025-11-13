Kia сделала свои самые современные модели намного дешевле

Автопроизводители позиционируют свои электрокары как самые современные модели. У Kia такие автомобили тоже есть, и компания сделала их намного дешевле с целью спровоцировать более высокий спрос на EV.

На фоне замедления динамики на рынке электромобилей многие производители сокращают инвестиции и соответствующие разработки. Но на рынок уже вышло много EV, которые нужно продавать. По информации Carscoops, в Kia всерьез намерены разобраться с этой задачей.

В США корейский автопроизводитель, как и другие компании, лишился выгодной налоговой льготы в 7500 долларов для электромобилей. Неудивительно, что для покупателей такие машины сразу потеряли привлекательность.

Октябрь 2025 года ознаменовался 69 000 проданных автомобилей Kia в США. Драйверами продаж стали модели Sportage и новый седан Kia K4. Но электромобили Kia продемонстрировали не такие уверенные результаты. Некоторые такие модели производителя теперь продаются на 70% хуже.

Теперь компания ввела скидки на электрокары Kia Niro EV, EV6 и EV9 в размере $10 000. Минимальная цена теперь стартует с 31 045 долларов.

