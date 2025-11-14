Какое направление движения разрешено? Тест на знание ПДД

Каждый водитель знает, что на перекрестке не может выбрать для продолжения движения любое направление дороги, а должен руководствоваться требованиями ПДД, чтобы проехать дальше туда, куда разрешено и безопасно. Но хорошо ли вы помните все соответствующие требования?

Для проверки своих знаний воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим красный автомобиль, который подъехал к участку дороги, на котором расположены два отдельных перекрестка. Теоретически, он мог бы продолжить движение в одном из четырех направлений, но какие из них ему на самом деле разрешены? Вот варианты ответа:

направление А; направления А и В; только направление Б; все направления, кроме Б; направления Г и Б; все направления разрешены.

Итак, важным для решения этой задачи нюансом является то, что на изображенном участке расположены два отдельных перекрестка. А помогут нам определиться с направлением знаки, расположенные возле дороги.

Знак 2.1 "Уступить дорогу" можно проигнорировать, ведь машина в этой задаче одна и определять приоритет проезда в этой ситуации не придется. А вот знак 4.4 "Движение прямо или направо" поможет найти правильный ответ. Название этого знака говорит само за себя. Он разрешает движение на перекрестке в этих двух указанных направлениях.

Но надо обязательно иметь в виду, что действие этого знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (хотя водителя из условий задачи это не касается), и распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Это означает, что движение ограничивается направлениями прямо и направо только на первом перекрестке. А на втором он не действует и там водитель может проехать куда его душа пожелает.

Таким образом, получается, что среди всех изображенных направлений указанный знак запрещает только левый поворот на первом перекрестке, то есть направление Б. Остальные направления водителю разрешены. Правильным является четвертый вариант ответа.

