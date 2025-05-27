Каким может быть новый бюджетный кроссовер Skoda. Фото

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq к завершению жизненного цикла может стать мощнее и эффектнее. В сети показали один из вариантов дизайна такой модели с известным именем.

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Недорогую модель чешской компании показали в более современном виде, пока от производителя не поступало новой информации. На канале TALKWHEELS эту машину выполнили в эффектном стиле.

Ранее на первых фото показали новый Skoda Karoq в качестве загадочного прототипа с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и специальные колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую ​​же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-нибудь еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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