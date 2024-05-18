Какие привычки водителей увеличивают расходы: некоторые гонщики не догадываются

В современном мире, где цены постоянно растут, а зарплаты не всегда, вопрос экономии становится все более актуальным. Это касается всех слоев населения, в том числе автовладельцев.

На расходы, связанные с содержанием транспортного средства, влияют не только его характеристики, но и манера вождения. GO рассказал, какие привычки водителей могут привести к значительной потере средств.

Рискованный стиль вождения

Любой владелец автомобиля обязан платить за его страхование.

Некоторые факторы формирования цены на страховку вы не сможете откорректировать, например, возраст и стаж вождения. Но есть и те, на которые вы можете повлиять, например, количество имеющихся страховых случаев и манеру вождения.

Как правило, осторожные и сдержанные водители, всегда руководствующиеся правилами дорожного движения, платят меньше средств.

Скорость

Чем чаще вы превышаете скорость, тем больше вероятность, что вас остановят полицейские и выпишут штраф. Кроме того, что вам придется его заплатить, ваша страховая компания узнает про этот случай и, вероятно, повысит вашу ставку.

Также слишком быстрая езда приводит к значительному увеличению расхода топлива и повышает шансы попадания в ДТП.

Мысль о том, что вам повезет

Надеждам на то, что вам повезет, и ничего страшного не произойдет, не место на дороге. Если вы решите нарушить правила и, например, сядете за руль в нетрезвом состоянии или проедете на красный, то вы не только рискуете потерять деньги из-за ДТП, штрафов и т.д., но и подвергаете опасности и себя, и других участников дорожного движения.

Поэтому на дорогах всегда нужно быть внимательными, осторожными и соблюдать ПДД.

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