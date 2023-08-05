Какие авто самые известные в мире: подборка с фото
Производители автомобилей пытаются создать такую модель, чтобы она запомнилась и выделилась. Некоторые машины стали настолько известны, что их знают во всем мире.
Hot Cars собрал десять самых известных автомобильных брендов и их самых влиятельных автомобилей, которые помогли сформировать бренд компании. Каждый из этих классических авто сформировал мир производства транспортных средств таким, каким он выглядит сегодня.
Volkswagen – The Beetle
The Beetle является иконой классических автомобилей. С момента своего создания в 1938 году авто было образцом популярной культуры машин и по сей день остается доступным вариантом. Для Volkswagen Beetle был автомобилем, который побуждал их двигаться и совершенствоваться.
Beetle был разработан как доступный автомобиль, который можно было массово производить и сделать доступным для широкой общественности. Благодаря этому Beetle имел потрясающий успех в течение десятилетий: за 81 год производства было продано 23 миллиона единиц по всему миру.
Honda – The Civic
Впервые Civic представлена в 1972 году. Затем его усовершенствовали и автомобиль стал одним из самых популярных компактных во всем мире. Это экономичная маленькая машина, понравившаяся многим покупателям.
Ferrari – The F40
Ferrari – это самый известный в мире производитель суперкаров, символизирующий страсть, совершенство и быстроту. F40, названный в честь 40-летия Ferrari, имел легкий кузов из углеродного волокна, усовершенствованную аэродинамику и мощный двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 478 лошадиных сил. Его передовая технология и рекордная производительность устанавливают новые стандарты для суперкаров.
Ford – The Model T
Модель T была первым автомобилем, производившимся в больших масштабах с помощью технологии конвейерного производства, что означало, что впервые автомобиль стал доступным видом транспорта для масс. Одной из основных революций в Model T стало внедрение концепции взаимозаменяемых частей и стандартизированных компонентов.
Цена автомобиля упала с 850 долларов в 1908 году до примерно 290 долларов в 1924 году. С этого момента автомобильная промышленность изменилась навсегда.
BMW – The M3
E30 M3 пять раз выигрывал гонки "24 Часа", часто соревнуясь с более мощными автомобилями. Первый M3, вероятно, был лучшей моделью BMW, когда-либо существовавшей.
Porsche – The 911
Необычный дизайн сделал 911 популярным и повлиял на поколение спортивных автомобилей. Многие технологии спортивных автомобилей впервые были использованы в кузове 911. Компания черпает вдохновение для дизайна других моделей именно из этого легендарного авто.
Lamborghini – Miura
Miura был первым суперкаром с задним центральным расположением двигателя на два места. Команда хотела разработать что-то такое, что не только будет прекрасно ездить на открытой итальянской дороге, но сможет достойно конкурировать на треке.
Оригинальный культовый Miura 60-х годов обладал мощным двигателем V12, который в сочетании с легким весом автомобиля сделал его идеальным для дорог и трасс. Miura была не только невероятно популярна после выпуска, но и вдохновила на целый ребрендинг компании Lamborghini.
Renault – The 5
В свое время Renault был одним из самых лучших производителей компактных автомобилей. Автомобиль предназначен для городских дорог имел необычный дизайн. Характерный компактный кузов с четкими линиями, закругленными краями и большими окнами, был практичным и универсальным, предлагая просторный салон, несмотря на небольшие размеры машины.
Nissan – The Skyline
Первый автомобиль был создан еще в 1957 году. В некоторых моделях которого установлен турбонаддув, усовершенствованы электронные системы и полный привод. Skyline также продемонстрировал такие инновации как активное рулевое управление задними колесами и передовые компьютеризированные системы сцепления и стабилизации.
Chevrolet – The Corvette
The Corvette – это культовый американский спортивный автомобиль, значительно повлиявший на автомобильную промышленность. Представленный в 1953 году Corvette стал синонимом производительности и стиля. Статус Corvette как американской иконы и его влияние на автомобильную индустрию укрепили его позицию как одного из самых влиятельных спортивных автомобилей в истории.
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