Какие авто самые известные в мире: подборка с фото

Производители автомобилей пытаются создать такую модель, чтобы она запомнилась и выделилась. Некоторые машины стали настолько известны, что их знают во всем мире.

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Hot Cars собрал десять самых известных автомобильных брендов и их самых влиятельных автомобилей, которые помогли сформировать бренд компании. Каждый из этих классических авто сформировал мир производства транспортных средств таким, каким он выглядит сегодня.

Volkswagen – The Beetle

The Beetle является иконой классических автомобилей. С момента своего создания в 1938 году авто было образцом популярной культуры машин и по сей день остается доступным вариантом. Для Volkswagen Beetle был автомобилем, который побуждал их двигаться и совершенствоваться.

Beetle был разработан как доступный автомобиль, который можно было массово производить и сделать доступным для широкой общественности. Благодаря этому Beetle имел потрясающий успех в течение десятилетий: за 81 год производства было продано 23 миллиона единиц по всему миру.

Honda – The Civic

Впервые Civic представлена в 1972 году. Затем его усовершенствовали и автомобиль стал одним из самых популярных компактных во всем мире. Это экономичная маленькая машина, понравившаяся многим покупателям.

Ferrari – The F40

Ferrari – это самый известный в мире производитель суперкаров, символизирующий страсть, совершенство и быстроту. F40, названный в честь 40-летия Ferrari, имел легкий кузов из углеродного волокна, усовершенствованную аэродинамику и мощный двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 478 лошадиных сил. Его передовая технология и рекордная производительность устанавливают новые стандарты для суперкаров.

Ford – The Model T

Модель T была первым автомобилем, производившимся в больших масштабах с помощью технологии конвейерного производства, что означало, что впервые автомобиль стал доступным видом транспорта для масс. Одной из основных революций в Model T стало внедрение концепции взаимозаменяемых частей и стандартизированных компонентов.

Цена автомобиля упала с 850 долларов в 1908 году до примерно 290 долларов в 1924 году. С этого момента автомобильная промышленность изменилась навсегда.

BMW – The M3

E30 M3 пять раз выигрывал гонки "24 Часа", часто соревнуясь с более мощными автомобилями. Первый M3, вероятно, был лучшей моделью BMW, когда-либо существовавшей.

Porsche – The 911

Необычный дизайн сделал 911 популярным и повлиял на поколение спортивных автомобилей. Многие технологии спортивных автомобилей впервые были использованы в кузове 911. Компания черпает вдохновение для дизайна других моделей именно из этого легендарного авто.

Lamborghini – Miura

Miura был первым суперкаром с задним центральным расположением двигателя на два места. Команда хотела разработать что-то такое, что не только будет прекрасно ездить на открытой итальянской дороге, но сможет достойно конкурировать на треке.

Оригинальный культовый Miura 60-х годов обладал мощным двигателем V12, который в сочетании с легким весом автомобиля сделал его идеальным для дорог и трасс. Miura была не только невероятно популярна после выпуска, но и вдохновила на целый ребрендинг компании Lamborghini.

Renault – The 5

В свое время Renault был одним из самых лучших производителей компактных автомобилей. Автомобиль предназначен для городских дорог имел необычный дизайн. Характерный компактный кузов с четкими линиями, закругленными краями и большими окнами, был практичным и универсальным, предлагая просторный салон, несмотря на небольшие размеры машины.

Nissan – The Skyline

Первый автомобиль был создан еще в 1957 году. В некоторых моделях которого установлен турбонаддув, усовершенствованы электронные системы и полный привод. Skyline также продемонстрировал такие инновации как активное рулевое управление задними колесами и передовые компьютеризированные системы сцепления и стабилизации.

Chevrolet – The Corvette

The Corvette – это культовый американский спортивный автомобиль, значительно повлиявший на автомобильную промышленность. Представленный в 1953 году Corvette стал синонимом производительности и стиля. Статус Corvette как американской иконы и его влияние на автомобильную индустрию укрепили его позицию как одного из самых влиятельных спортивных автомобилей в истории.

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