Какие авто доставляют наибольшее удовольствие от вождения: рейтинг

Для многих людей автомобиль – это средство передвижения из пункта А в пункт Б. Но ни один водитель не будет отрицать, что удовольствие от вождения при этом является не последним аргументом при выборе модели.

Специально для этого эксперты британского издания Car Buyer собрали список из десяти автомобилей, которые обрадуют даже требовательного драйвера. В него попали как шикарные модели, разработанные лучшими инженерами для капризных клиентов, так и массовые автомобили.

Mazda MX-5

Представленнуюю в 1989 году спортивную модель трудно назвать самым быстрым или мощным авто на дороге. Но MX-5 идеально слушается водителя даже на скорости, надежно стоит на дороге и имеет отличный вид. Двухместный салон и крошечный багажник могут стать недостатками для некоторых покупателей, но для энтузиастов, ищущих простое удовольствие от вождения, MX-5 трудно превзойти.

BMW M2

BMW 2 серии уже является совершенным и ловким спортивным купе, но именно полноразмерный BMW M2 в полной мере воплощает слоган бренда Ultimate Driving Machine. Управлять им одно удовольствие благодаря компактным размерам, шестицилиндровому двигателю мощностью 453 л.с. и чувствительному шасси. К услугам водителя как механическая, так и автоматическая коробка. Это одна из самых лучших универсальных машин с таким уровнем комфорта для водителя.

Honda Civic Type R

Обновленный Civic Type R получил менее характерную, но более утонченную внешность. Однако под кузовом хранится то же горячее сердце, что и раньше. Его мощность в 325 л. передается на передние колеса. Большинство компонентов подвески и тормозов заимствованы у старого поколения, но они доведены до совершенства, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения. Этому также способствует одно из лучших ручных переключений передач, которые можно найти в любом автомобиле. А вместе с Civic Type R вы получаете пять мест, большой багажник и приличную экономию топлива.

Toyota GR Yaris

Мало кто мог предположить, что Toyota ворвется на рынок горячих хэтчбеков в 2020 году с настоящим раллийным автомобилем, но GR Yaris сделал именно это. Он изначально создавался для особых впечатлений от вождения. Благодаря трехцилиндровому двигателю мощностью 276 л.с. и полному приводу GR Yaris имеет выраженный боевой характер при миниатюрных размерах. Водители могут на ходу регулировать распределение мощности между передними и задними колесами, что дает широкий диапазон возможностей на различных дорожных покрытиях. Еще точное рулевое управление делает Yaris идеальным выбором даже на плохой дороге.

Alpine A110

Модель с мощным 1,8-литровым двигателем представляет собой альтернативу Porsche 718 Cayman или Audi TT RS. И с точки зрения характера, и с точки зрения внешности. Это самый легкий автомобиль в своем классе, что позволило инженерам смягчить подвеску без ущерба для контроля кузова. Лучше всего это чувствуется на плохой дороге. Alpine A110 обеспечивает отличный баланс между острыми ощущениями скорости на трассе и повседневным удобством использования в городе.

Porsche 718 Boxster

В скором времени 718 модель станет полностью электрической. Но это не значит, что управлять ею станет менее интересно. Благодаря отлично сбалансированному среднемоторному шасси, широкому диапазону двигателей и возможности выбора между механической коробкой или автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, 718 Boxster удовлетворит вкусы любителей всех стилей вождения. Все комплектации 718 Boxster имеют чувствительный руль и отличную динамику шасси.

Cupra Formentor

Эта модель доказывает, что даже семейный внедорожник может во время вождения обеспечивать впечатления, как спортивный родстер. Cupra Formentor обладает поразительной управляемостью и порадует своего владельца двигателем мощностью 306 л.с., а также полным приводом в мощнейшей комплектации. Впрочем, в линейке есть модели с передним приводом и менее мощными двигателями, включая гибрид, которые при этом не уступают старшей модели в ощущениях от управления.

Hyundai Ioniq 5 N

Сейчас на рынке представлено несколько спортивных электромобилей, каждый из которых может похвастаться потрясающими показателями ускорения или рекордным временем прохождения круга, но Ioniq 5 N отличается от других – в нем четко выражена ориентация именно на удовольствие вождения. При этом у модели общая управляемость имеет приоритет над скоростью. Однако это не означает, что Ioniq 5 N не быстрый – с мощностью 641 л.с. он с радостью обгонит много спортивных автомобилей в разгоне до 100 км/ч.

Toyota GR86

Долгожданный преемник Toyota GT86 имеет приятное рулевое управление и маневренность, что делает его одним из немногих доступных спортивных автомобилей, способных конкурировать с Mazda MX-5. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра выдает 231 л. без турбонаддува, что необычно для сегодняшнего рынка. Механическая коробка передач также входит в стандартную комплектацию и создает ощущение олдскульного авто при всех преимуществах более новой модели.

Porsche 911

Для многих эта модель является абсолютной классикой спортивного автомобиля с идеальным балансом управляемости, производительности и удобства. И со временем эти качества только улучшались, а вместе с ними рос и ценник. Но каждый потраченный на 911 доллар тратится не зря. Легко заблудиться в огромном ассортименте предлагаемых моделей 911: от Carreras до Targas, Turbo и GT3, но вождение каждой одинаково приятное и увлекательное. Независимо от того, что вы выберете, вы окажетесь за рулем одного из лучших спортивных автомобилей.

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