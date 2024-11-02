Какие американские авто лучше покупать подержанными: список

Покупка б/у авто может быть очень выгодным приобретением, если правильно подойти к выбору модели. Некоторые автомобили хорошо служат нескольким хозяевам, требуют минимальных затрат на обслуживание и остаются неизменно надежными.

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Издание GoBankingRates собрало пятерку таких моделей американского производства. По подсчетам экспертов, их даже выгоднее покупать с пробегом, а не новыми.

Cadillac Escalade ESV

По данным VisualCapitalist, ни один американский автомобиль не обесценивается быстрее, чем Cadillac Escalade ESV. И именно это делает его отличным выбором для покупки на вторичном рынке. По подсчетам специалистов, за пять лет модель теряет целых 59% своей стоимости. При этом Cadillac Escalade ESV входит в 12 лучших автомобилей в мире с точки зрения долговечности по результатам исследования iSeeCars.

Chevrolet Suburban

Огромный Chevy Suburban прожорлив к топливу и не очень удобен для парковки. Но это отличный выбор для тех, кто ищет полноразмерный внедорожник, который уже был в употреблении. Некоторые исследования показывают, что запас его прочности достигает более 420 тысяч километров. В среднем на вторичном рынке Suburban продается за половину своей первоначальной стоимости.

Ford F-150

Ford F-150 был самым продаваемым грузовым пикапом в Америке на протяжении почти полувека. Кроме того, он удерживал первенство наиболее популярного на континенте автомобиля вне зависимости от типа в течение 41 года. График понижения цены на данную модель показывает, что в 1-ый год она удерживает приблизительно 87% собственной стоимости, но позже она падает до 76% на пятом году. На шестом году F-150 можно купить уже за 71% от начальной цены, на седьмой – 67%, восьмой – 57%, девятый – 53% и десятый – всего 45%. Исследование iSeeCars помещает его в двадцатку самых лучших автомобилей по долговечности, с потенциалом пробега 375 000 км.

Chevrolet Corvette

Corvette известен по всему миру своей молниеносной скоростью, привлекательным внешним видом и впечатляющим ускорением. Ничто из этого не говорит о практичности, поэтому кажется странным, что Consumer Reports назвал Vette самым надежным спортивным автомобилем из 24 изученных и одним из самых надежных американских автомобилей во всех классах. Это одна из причин, по которой их так хорошо покупать подержанными. Другая состоит в том, что если ваш автомобиль станет классикой, вы получите ценную инвестицию на руки.

Buick Encore

Consumer Reports также высоко отзывается о Buick Encore. Это прочный и надежный выбор для покупателей подержанных автомобилей, а самые надежными являются версии 2016-21 годов. За пять лет эксплуатации модель теряет 51% от своей стоимости. Исследования же показывают, что со своим уровнем надежности и долговечности Encore может легко прослужить 13 лет и не принести своему владельцу никаких проблем. При правильном уходе, конечно.

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