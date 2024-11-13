Как выглядел первый электрокар Skoda на базе бюджетника Octavia. Фото

Чешская Skoda взяла курс на электрификацию. В линейке производителя уже 2 такие модели, и будет только больше. Но все начиналось с EV на базе бюджетника Skoda Octavia, который показали на фото в сети.

Видео дня

О машине вспомнили в Motor1. Электромобиль Skoda Octavia A5 построили на базе рестайлинговой модели в 2010 году. Это универсал Skoda Octavia Combi.

Автомобиль получил модернизированный стайлинг с оформлением в светлых оттенках. Заменили декор, светотехнику и колесные диски. Название прототипа – Skoda Octavia Green E Line. Тогда еще было модно связывать электрокары с "зеленой" темой.

Мощность силовой установки – 82 л.с. (115 сил в пиковом режиме). Небольшая литий-ионная батарея обеспечивала запас хода 140 км. В компании говорили, что этого достаточно европейским покупателям.

Интересно, что модернизацию в электрокар Skoda Octavia претерпела без компромиссов – в салоне остались места для пятерых, а багажник почти не уменьшился. В 2011 году развернули тестирование прототипов. В серийное производство модель не отправилась, но отмечается, что компания изучила технологию и получила ценную информацию для дальнейшего развития EV.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новейший электрический седан BMW.