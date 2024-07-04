Как вести себя на дороге: советы начинающим водителям

Начинающие водители часто испытывают страх и неуверенность во время вождения автомобиля. Это может быть вызвано многими факторами: недостаточной практикой, страхом перед ответственностью или просто неуверенностью в своих навыках.

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Поэтому важно знать основные правила дорожного движения и уметь правильно начинать движение. Чтобы вы могли обеспечить безопасность не только для себя, но и других участников дорожного движения auto_pdr.ua поделился полезными советами.

Начало движения

В любой ситуации перед началом движения водитель должен предупредить других участников дорожного движения о своих намерениях с помощью поворотников. Это нужно делать независимо от того, видите ли вы кого-нибудь в зеркало или нет, ведь у водителя за рулем есть слепые зоны.

Движение задним ходом

Начинать движение задним ходом стоит еще осмотрительнее, особенно если вы выезжаете на дорогу из-за каких-то препятствий или со стоянки под углом.

Если вы не можете четко увидеть, что происходит позади, например, как в ситуации на картинке, то включите передачу заднего хода и не двигайтесь хотя бы несколько секунд. Остальные участники движения увидят фонарь заднего хода и поймут ваши намерения.

Также не исключено, что вам начнут сигналить, чтобы предупредить об опасности.

Перестроение

Любой водитель, даже начинающий, может довольно уверенно и умело ехать прямо. Казалось бы, что это не может вызвать никаких затруднений, но на практике постоянно ехать без маневров удается очень редко. В любом случае приходится периодически изменять полосу движения, чтобы занять крайнее положение перед поворотом или пропустить автомобили, которые хотят вас обогнать.

Как правило, перестроение вызывает у новичков немало затруднений. Во-первых, не нужно необдуманно изменять полосу движения, если для этого нет нужды.

Во-вторых, если ваш маршрут предполагает то, что придется пересекать сразу несколько полос движения, то лучше перестроить его, ведь при плотном трафике сделать это сложно даже опытным водителям.

Однако если возможности избежать сложного перестроения нет, то нужно остановиться справа у тротуара на достаточно большом расстоянии до места предусмотренного поворота налево или разворота и дождаться разрыва в автомобильном потоке у себя за спиной.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую тестовую задачу о том, можно ли водителю выполнить разворот.

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