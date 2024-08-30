Hyundai назвала цену популярной недорогой модели после модернизации

Новая Hyundai Elantra 2025 модельного года – рестайлинговый вариант популярной недорогой модели. Производитель назвал цену седана после модернизации.

Видео дня

О новинке сообщает Motor1. Новая Hyundai Elantra получила яркий дизайн. Производитель заменил бамперы, в которых теперь появились огромные воздухозаборники, обновил графику фар и фонарей, расширил цветовую гамму и предложил новые колесные диски диаметром от 15 до 18 дюймов.

В оснащении Hyundai Elantra появились стандартные боковые подушки безопасности для задних пассажиров, обновленная мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона, система предупреждения столкновений, ассистент удержания в полосе движения.

Elantra 2025 модельного года по-прежнему будут предлагать с бензиновыми двигателями (объемом 1,6 и 2 л) и с гибридными силовыми установками.

На вершине линейки – мощная Hyundai Elantra N с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. (392 Нм крутящего момента). Вскоре обновленный седан Hyundai отправится в продажу по цене от 23 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогой седан Nissan с хорошим оснащением.