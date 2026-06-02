Honda отозвала 100 тысяч авто из-за проблемы безопасности: что не так

Компания Honda объявила масштабную сервисную кампанию, которая охватывает почти 100 тысяч автомобилей разных моделей. Причиной отзыва стала потенциальная неисправность датчика веса переднего пассажира, влияющая на работу системы подушек безопасности.

Проблема касается как популярных моделей Honda, так и автомобилей премиального бренда Acura. Производитель отмечает, что неисправность может создать дополнительный риск для детей и пассажиров небольшой комплекции. В то же время пока не зафиксировано случаев гибели или травм, связанных с этим дефектом, сообщает motor1.com.

Согласно данным американского регулятора безопасности дорожного движения, неисправность связана с конденсатором на плате датчика веса пассажира. Из-за образования трещин элемент может подвергаться воздействию влаги, что способно вызвать короткое замыкание. В результате система может неправильно определить пассажира и активировать фронтальные или коленные подушки безопасности в ситуациях, когда их срабатывание должно быть заблокировано.

Какие автомобили попали под отзыв

Кампания охватывает широкий перечень моделей Honda и Acura, выпущенных преимущественно в период с 2016 по 2026 год. Среди них – Civic, Accord, CR-V, Pilot, Ridgeline, Fit, Odyssey, HR-V, Insight и Passport. Также под отзыв попали Acura MDX, TLX и RDX разных годов выпуска.

2016-2022 Honda Civic (including the Type R)

2016-2022 Honda Accord

2017-2022 Honda CR-V

2017-2022 Honda Pilot

2017-2021, 2023, 2025 Honda Ridgeline

2018-2020 Honda Fit

2018-2026 Honda Odyssey

2019-2021 Honda HR-V

2019-2022 Honda Insight

2019-2021 Honda Passport

2017-2020, 2022-2026 Acura MDX

2018-2021, 2023 Acura TLX

2019-2024 Acura RDX

В компании объяснили, что источником проблемы стали изменения в производстве компонентов одним из поставщиков. После чрезвычайной ситуации на предприятии второго уровня был использован другой материал для платы датчика, который не прошел достаточную проверку на соответствие требованиям эксплуатации. Это могло привести к чрезмерной нагрузке на плату и появлению микротрещин.

Причины расширения сервисной кампании

Это уже не первый отзыв Honda из-за аналогичного дефекта. В начале 2024 года компания уже объявила ремонтную кампанию для около 750 тысяч автомобилей. Однако дальнейшее расследование показало, что первоначальные расчеты по количеству потенциально неисправных деталей были неполными.

По информации производителя, ошибка возникла при определении конечной даты производства дефектных компонентов, а также из-за недостатков в процессе проверки автомобилей, которые могли получить проблемные запасные части во время сервисного обслуживания. Сейчас Honda известно о 228 гарантийных обращений, связанных с этой неисправностью.

Для устранения риска владельцам автомобилей бесплатно заменят датчик веса пассажирского сиденья. Признаками возможной неисправности могут быть световой индикатор системы SRS на панели приборов или некорректная работа индикатора пассажирской подушки безопасности. Компания призывает владельцев автомобилей из перечня отзыва обратиться в официальные дилерские центры для проведения ремонта.

