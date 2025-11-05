Honda назвала деталь, которой нет в долгожданной новинке на базе Civic

Новая Honda Prelude 2026 года на базе недорогой модели Honda Civic – долгожданный стильный автомобиль спортивного сегмента. Но производитель назвал важную деталь, которой в этой машине нет и не появится.

Видео дня

Этот автомобиль уже готов к выходу на рынок. Но, как стало известно Motor1, покупатели, которые надеялись на МКПП, такую коробку в машине не обнаружат. В компании умышленно отказались от механических переключений передач.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Но сегодня степень электрификации настолько высока, что оснащение МКПП перестало быть возможным. В старых поколениях гибридов это не было такой проблемой.

Машину также оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R. Сообщалось о цене Honda Prelude 6 поколения от 41 000 долларов. Это прайс для Японии. Однако ожидается, что в других странах автомобиль будет стоить примерно столько же.

Гибрид Honda Prelude 2026 уже привлек много внимания и вызвал настоящий ажиотаж на домашнем рынке. Там зарегистрировали более 2400 заявок. При этом пока производитель способен отгружать около 300 машин в месяц.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую мощную модель Ford.