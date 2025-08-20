Главный соперник Tesla будет продавать дешевые электромобили

Rivian благодаря стабилизации продаж сегодня является главным соперником Tesla. И американский производитель готовится продавать дешевые электромобили для усиления своих позиций.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, в компании уже работают над следующими моделями – Rivian R4, R5 и даже, возможно, R6. Все это ожидается после начала работы второго завода компании в 2028 году.

Но сперва на рынок предстоит вывести кроссовер Rivian R2 и компактный Rivian R3. Первый недавно оказался на дороге в рамках ходовых испытаний. Появление машины говорит о том, что дебют приближается.

В дизайне R2 в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Ранее стало известно о совместном предприятии Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов. Производители готовят совместную архитектуру Scalable Systems Platform (SSP) для будущих моделей.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал про новый кроссовер Tesla.