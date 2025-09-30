Дешевый соперник Duster от GM вызвал ажиотаж. Фото

Бюджетный кроссовер от GM размером с Renault Duster уже дебютировал официально как очень дешевый автомобиль. Модель Wuling Binguo S 2025 года вызвала настоящий ажиотаж перед стартом продаж.

Новый электрокар Wuling Binguo S из Китая – совместная разработка General Motors и концерна SAIC. Несколько лет назад компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. CarNewsChina стало известно о первых успехах машины.

Дешевый электрокар собрал 55 000 заказов спустя 48 часов после старта приема заявок. Машина оказалась очень популярной. Цена Bingo Binguo S – от 9400 долларов.

Покупатели получат бюджетный китайский кроссовер Wuling с электрической силовой установкой мощностью 102 л.с. Автомобиль подготовили в разных модификациях с запасом хода в 320 и 430 км.

Длина китайского кроссовера равна 4265 мм при колесной базе в 2610 мм, ширина – 1785 мм, а высота составляет 1600 мм. В списке оснащения – камеры кругового обзора, цифровой щиток приборов, круиз-контроль, бесключевой доступ.

