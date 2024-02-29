Fiat готовит россыпь дешевых моделей на базе Peugeot и Citroen. Фото

Fiat показал на фото несколько перспективных новинок. Итальянский производитель готовит целую россыпь дешевых моделей бюджетного сегмента на базе Peugeot и Citroen.

Деталями производитель поделился на официальном сайте. В течение нескольких лет Fiat представит несколько бюджетных электрокаров. На фото показали концепты, которые предвещают появление серийных моделей: пара кроссоверов, пикап, внедорожник.

На данный момент модели заявлены как электрические. Однако в последнее время в этом секторе наблюдается замедление. Поэтому производитель наверняка находит особенно удобным обстоятельством, что платформа Stellantis Smart Car Platform подходит также для установки ДВС и гибридного привода. Такие варианты тоже могут появиться в линейке.

А первой в производство отправится новая Fiat Panda 2025 модельного года, которая готовится к премьере 11 июля 2024 года, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения. Дизайном эта машина отличается от показанных концептов, но построена на той же платформе.

Интересно, что новый электрический Fiat (к которому присоединится гибридный вариант) будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере до 2026 года.

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