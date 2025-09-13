Это самый доступный электрический седан BMW: каким он будет

Новая BMW i3, которая пополнит линейку модели BMW 3 Series 2027 года, станет самым доступным электрическим седаном производителя. Премьера автомобиля приближается, уже известно, каким он будет.

Машину показали на канале Digimods DESIGN с реалистичной внешностью. Модель BMW i3 выполнят в новом стиле Neue Klasse, который в последствии распространится на всю линейку. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя официально его дизайн скрывают под камуфляжем на кузове, когда седан появляется на ходовых испытаниях.

Производитель подготовит линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы максимально широкой аудитории покупателей. Ожидается 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

В линейке появится и топовый электрокар BMW iM3 с мощной силовой установкой более 700 л.с. Известно, что параллельно на рынок выведут новые поколения бензиновых BMW 3 Series и M3.

