Электро или бензин: какой автомобиль в Украине выгоднее

Электромобили в Украине очень популярны, ведь экономия на топливе для покупателей важна на фоне дорогого бензина. Однако электричество тоже дорожает. Но есть и другие факторы, которые помогут сделать выбор. Какой автомобиль выгоднее в реальных условиях?

OBOZ.UA сравнил стоимость зарядки/заправки и цену автомобилей. Стоит отметить, что расходы привязаны к конкретной модели, ее размерам и расходу топлива/энергии. Также акцентируем внимание на том, что цены актуальны на момент публикации. А конкретные расходы могут отличаться в индивидуальном случае. Но примерное представление вы получите.

Цена электромобиля и бензиновой машины

Сравниваем две популярные модели похожих габаритов в одном сегменте – бюджетный кроссовер Renault Duster 3 с бензиновым двигателем и китайский электромобиль BYD Yuan Plus. Цена Duster – от 964 000 грн в подходящей нам спецификации. За BYD просят минимум 800 000 грн.

Цена заправки полного бака против батареи

Полный объем топливного бака Renault Duster 50 л обойдется минимум в 2500 грн. Если качество топлива важно, придется заплатить 2900 грн. Полная зарядка 50-киловаттной батареи BYD Yuan Plus обойдется примерно в 900 грн. Быстрая зарядка – 1000 грн.

Сравнение стоимости пробега 100 км

Средний расход топлива Renault Duster TCE 150 заявлен на уровне 6,5 л/100 км. В этом случае стоимость расчетного расстояния колеблется в диапазоне 320-370 грн (зависит от качества и цены бензина). Реальный же показатель ближе к расходу 7,5 л. Итог – 370-430 грн.

Запас хода BYD Yuan Plus заявлен китайским производителем на уровне 430 км в рамках "лабораторного" сертификата CLTC – расчетные показатели объявляют слишком оптимистично. Но электрические батареи на авто такой ценовой категории менее энергоэффективны. Реальная цифра – 250 км. Цена пробега 100 км составляет примерно 360 грн (или 400 грн с быстрой зарядкой).

