Эксперты назвали плюсы и минусы нового бюджетника Nissan. Фото

Новый бюджетный седан Nissan Sentra 2026 модельного года уже рассекретили официально. Теперь эксперты назвали плюсы и минусы автомобиля в сегменте, который в последнее время терял рыночные позиции перед популярными кроссоверами.

Модель Nissan Sentra – один из самых дешевых седанов современности. Motor1 рассказывает о своих впечатлениях после знакомства с новой машиной. Скоро бюджетная модель отправится в продажу. Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645.

Среди плюсов отметили просторный комфортный интерьер, современное оснащение и низкую цену. Эти качества вместе с эффектным дизайном наверняка привлекут внимание покупателей.

К минусам отнесли слабую моторную линейку и маленькие боковые зеркала, которые ограничивают обзорность. Дизайн со сменой поколений стал современным. Стоит отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. За это отвечает новый стилистический пакет с темной отделкой экстерьера.

В линейке есть бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. Возможно, в дальнейшем появится гибридная силовая установка, которая обеспечит экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года.

