Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы: топ надежных моделей

Kia EV3 GT

Эксперты назвали самые надежные автомобили для покупки в 2025 году в самом популярном сегменте. Среди недорогих моделей покупатели в первую очередь обращают внимание на кроссоверы.

В список внесли лучшие машины с хорошей репутацией. В WhatCar рейтинг составили на основе отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. В рейтинге – известные компактные машины, которые отличаются доступностью. На вершине рейтинга оказался электрический кроссовер Kia EV3.

Этот автомобиль дебютировал не так давно, но уже успел хорошо себя зарекомендовать. Вдобавок это современная машина с эффектным дизайном.

Toyota RAV4

Самые надежные кроссоверы по мнению экспертов:

  1. Kia EV3 (с 2024 года);
  2. бензиновый Opel Grandland (с 2024 года);
  3. Toyota RAV4 (с 2019 года);
  4. Volkswagen T-Roc (с 2018 года);
  5. Hyundai Kona Hybrid (с 2019 года).

