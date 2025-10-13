Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы: топ надежных моделей

Эксперты назвали самые надежные автомобили для покупки в 2025 году в самом популярном сегменте. Среди недорогих моделей покупатели в первую очередь обращают внимание на кроссоверы.

В список внесли лучшие машины с хорошей репутацией. В WhatCar рейтинг составили на основе отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. В рейтинге – известные компактные машины, которые отличаются доступностью. На вершине рейтинга оказался электрический кроссовер Kia EV3.

Этот автомобиль дебютировал не так давно, но уже успел хорошо себя зарекомендовать. Вдобавок это современная машина с эффектным дизайном.

Самые надежные кроссоверы по мнению экспертов:

Kia EV3 (с 2024 года); бензиновый Opel Grandland (с 2024 года); Toyota RAV4 (с 2019 года); Volkswagen T-Roc (с 2018 года); Hyundai Kona Hybrid (с 2019 года).

