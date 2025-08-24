УкраїнськаУКР
Должны ли вы пропустить трамвай? Тест по ПДД

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
Знание правил дорожного движения помогает избегать аварийных ситуаций и спасает жизни на дороге. Особенно важно помнить нормы, касающиеся общественного транспорта, ведь столкновение с трамваем может иметь серьезные последствия.

Часто водители путаются в том, кто имеет преимущество, и принимают решение интуитивно, что является опасным. Именно поэтому подобные примеры из реальных ситуаций помогают лучше понять логику правил.

На YouTube-канале "По правилам" недавно разобрали задание, которое касается движения авто рядом с трамвайными путями.

Тест по ПДД кто имеет преимущество

В предложенном случае на участке дороги двигались два транспортных средства: желтый автомобиль прямо и трамвай, который пересекал его полосу справа. При этом знаков приоритета на месте не было, ведь речь шла не о перекрестке. Единственный предупредительный знак оповещал о пересечении трамвайных путей. Эта деталь, как отметили эксперты, является ключевой для правильного ответа.

Многие водители могут ошибочно решить, что в такой ситуации именно трамвай должен пропустить автомобиль. Аргументы обычно основываются на том, что авто движется прямо и находится справа от трамвая. Однако правило "препятствия справа" в данном случае не действует, ведь ситуация происходит не на перекрестке.

Согласно пункту 17.3 Правил дорожного движения, в случаях, когда трамвай пересекает полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, преимущество предоставляется именно трамваю. Исключением может быть только выезд трамвая из депо, но в этой задаче он не применяется. Таким образом, водитель желтого автомобиля обязан уступить дорогу.

Ответ на тест по ПДД

Разбор подчеркивает важность внимательного отношения к деталям, которые часто становятся определяющими при применении ПДД. Неправильная трактовка ситуации может привести к аварии, особенно когда речь идет о крупногабаритном общественном транспорте.

Чем лучше водители знают правила, тем безопаснее дорожное движение. А такие задания помогают проверить свои знания и избежать ошибок в реальных условиях.

