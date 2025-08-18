Кто кому должен дать дорогу? Непростая задача по ПДД

Как водители должны уступать друг другу дорогу, четко регулируют действующие ПДД. Однако сможете ли вы сориентироваться в действительно сложной ситуации, когда участники ситуации планируют двигаться по сложным траекториям, а очевидных подсказок, как знаки или светофоры, на участке нет?

Именно такую задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней мы видим три авто. Зеленое едет себе прямо. При этом водитель синей машины сигнализирует о намерении выехать с обочины и продолжить движение в том же направлении. А красная машина, которая движется им навстречу, готовится выполнить разворот. В каком порядке они разъедутся в этой ситуации? Варианты ответа здесь следующие:

зеленый автомобиль, синий, красный; синий автомобиль, красный, зеленый; зеленый автомобиль, красный, синий; красный автомобиль, синий, зеленый; синий автомобиль, зеленый, красный, красный автомобиль, зеленый, синий;

Начать решать эту задачу проще всего с того, кто имеет право первым проехать этот участок. В данном случае это даже очевидно. Первым проедет водитель зеленого авто, ведь он движется прямо. А согласно пункту 10.1 действующих ПДД перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам дорожного движения. Поскольку синее и красное авто направление движения меняют, в соответствии с этим правилом они должны пропустить зеленую машину.

Осталось определить, какой пункт правил поможет решить, кто из остальных двух водителей будет иметь преимущество – тот, что за рулем синей машины или красной. Сначала может показаться, что уступить должен водитель синего авто, ведь он только начинает двигаться.

Но, чтобы правильно развести эти два авто, на самом деле надо воспользоваться пунктом 10.4. А именно той его частью, которая обязывает водителя, выполняя разворот вне перекрестка, уступать дорогу встречному транспортному средству. Таким образом водитель синего авто, который движется во встречном к красному авто направлении, будет иметь здесь преимущество.

Правильным будет такой порядок проезда: сначала едет зеленое авто, которое движется прямо, далее за ним движется синее авто, а последней выполнит свой маневр красная машина, водитель которой перед разворотом должен убедиться, что не создает ни для кого препятствий. Правильным является первый вариант ответа.

