Долгожданный недорогой кроссовер VW показали на фото до премьеры

Новый VW T-Roc 2 поколения – долгожданный недорогой кроссовер, который готовят к премьере в 2025 году. Автомобиль показали на очередных фото. Об этой машине уже известно довольно много.

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Ранее сообщалось, что кроссовер Volkswagen T-Roc 2026 модельного года будут оснащать только гибридными силовыми установками с разной степенью электрификации. А дизельные моторы, скорее всего, исчезнут из линейки. Новые фото показывает Carscoops.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. В основе использована платформа VW Golf 8. Над дизайном уже завершили работу. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

Интересно, что модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос на этот вариант оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали самые безопасные новые автомобили 2025 года – там есть кроссоверы, но нет VW.