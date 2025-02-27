Долгожданный бюджетный кроссовер Opel стал намного круче. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Opel Frontera 3 поколения уже представлен официально с привлекательной ценой. Новый автомобиль теперь сделали намного круче после стильной доработки.

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Детали стали известны Motor1. Новый Opel Frontera Irmscher привлекает внимание дизайном с характерным оформлением передней части Vizor и выразительными светодиодными фарами. Логотип на передней и задней части кузова представлен в черном цвете.

Компания также предлагает новые боковые пороги, а сзади появился аккуратный спойлер. Наборы 18-дюймовых легкосплавных дисков Turbo Star и Wave Star отлично сочетается с низкопрофильными покрышками и заниженной на 30 мм подвеской.

Новый Opel Frontera 2025 модельного года фактически пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen e-C3 и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это также породнило модель с Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600. Салон рассчитан на 5 и 7 человек. Недорогой автомобиль получил электрическую версию с запасом хода 300 и 400 км и мотором мощностью 156 л.с. с ценой от 29 000 евро. Есть и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с. Цена Opel Frontera гибрид – от 24 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новую модель Opel для Украины.