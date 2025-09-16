Новый дешевый кроссовер Suzuki вызвал ажиотаж. Фото

Новая модель Suzuki Victoris 2026 года дебютировала как дешевый автомобиль для сегмента бюджетных кроссоверов. Машину показали на официальных фото совсем недавно, а она уже вызвала настоящий ажиотаж.

Видео дня

Подробности стали известны Autocar. В особенности шумиха поднялась в соцсетях. Не всем понравился дизайн Suzuki Victoris, а другие отмечают, что автомобиль отлично удался. Так или иначе, новая модель привлекла много внимания.

Это одна из двух новых моделей Suzuki, запланированных к дебюту в пределах 2025-2027 годов. Бюджетник Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

Производитель также готовит самый маленький автомобиль сегмента под своим именем. Ориентировочная длина кузова – менее 4 м. Это будет дешевый автомобиль с ценой до 10 000 долларов и простыми отделочными материалами.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Renault.