Долгожданные недорогие модели: какие автомобили появятся совсем скоро

За будущее мирового авторынка во многом отвечает Автошоу в Нью-Йорке. В этом году на мероприятии покажут несколько долгожданных недорогих новинок, которые скоро отправятся к покупателям. Эти автомобили привлекли много внимания еще до премьеры.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает о самых интересных машинах среди недорогих премьер. Тенденции остались верными последней моде: основной акцент сделан на кроссоверах и электрокарах. Автошоу в Нью-Йорке 2025 года откроет двери 16 апреля.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года для большой семьи уже полностью рассекречен для домашнего корейского рынка. Модель даже отправилась в продажу по цене 30 300 долларов за базовый вариант. После дебюта в США автомобиль станет немного дороже.

Дебют электрокар Kia EV4 также состоится на Автошоу в Нью-Йорке через несколько дней. Купить Kia EV4 можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Это очень конкурентное предложение в сегменте. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек. Еще производитель готовит более практичный вариант бюджетника Kia K4.

Модель Subaru Outback превратится в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

Новый Volkswagen Tiguan 2025 для США отличается от европейскогоTiguan 3 поколения. Это своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает очень просторный салон и вместительный практичный багажник объемом 885 л.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую бюджетную модель Chevrolet.