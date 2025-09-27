Долгожданную недорогую модель Honda показали в топовом исполнении

Долгожданная модель Honda Prelude на базе Civic дебютировала официально для соперничества с недорогими спортивными машинами. Теперь в сети показали топовый вариант купе с эффектным дизайном.

Ранее сообщалось, что производитель сделает новую Honda Prelude 6 поколения намного мощнее. На канале Digimods DESIGN показали, как такой автомобиль может выглядеть. Очевидно, что машину выполнили в более агрессивном стиле.

В продаже новая Honda Prelude ожидается до конца 2025 года. Купе получило экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic на 200 л.с.

Расширение линейки ожидается позже. В 2026 году может дебютировать более мощное исполнение – Honda Prelude Type S. Такой автомобиль будет быстрее и получит небольшие изменения в дизайне.

Возглавит линейку купе Honda Prelude Type R 2027 года. Ориентировочная отдача гибридной силовой установки – 300 л.с.

