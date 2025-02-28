Долгожданного соперника недорогого кроссовера Tesla от Renault показали на фото
Долгожданная модель Alpine A390 от Renault составит серьезную конкуренцию самому недорогому кроссоверу Tesla. Знаменитая Model Y, которая теряет позиции на рынке, встретится с мощным электрокаром из Франции.
Машину на фото показывает Motor1. Ожидается, что серийный автомобиль дебютирует 27 мая. Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель. А недавно машину в готовом виде показали на первом тизерном фото.
Как всегда, производитель пытается сохранять максимальную секретность и интригу. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений.
Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.
Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.
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