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Главные недорогие электрокары 2025 года: топ-10 моделей
Сегодня наблюдается замедление спроса на электрокары. Производители связывают это в том числе с высокими ценами. Поэтому в 2025 году на рынок выходят самые недорогие модели, которые вызовут интерес покупателей.
В 2025 году в продаже ожидаются разные электромобили, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные и сформировали список из 10 машин.
Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, еще и получается экономия на топливе, ведь заезжать на АЗС не придется.
Самые дешевые электрокары 2025 года:
- Citroen e-C3;
- Dacia Spring;
- Fiat Grande Panda;
- Renault 4 E-Tech;
- Renault 5 E-Tech;
- Hyundai Inster;
- Kia EV2;
- Kia EV3;
- Kia EV4;
- Skoda Elroq.
Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, у нового недорогого кроссовера Jeep в том числе появится полностью электрическая модификация.