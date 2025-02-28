Главные недорогие электрокары 2025 года: топ-10 моделей

Сегодня наблюдается замедление спроса на электрокары. Производители связывают это в том числе с высокими ценами. Поэтому в 2025 году на рынок выходят самые недорогие модели, которые вызовут интерес покупателей.

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В 2025 году в продаже ожидаются разные электромобили, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные и сформировали список из 10 машин.

Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, еще и получается экономия на топливе, ведь заезжать на АЗС не придется.

Самые дешевые электрокары 2025 года:

Citroen e-C3;

Dacia Spring;

Fiat Grande Panda;

Renault 4 E-Tech;

Renault 5 E-Tech;

Hyundai Inster;

Kia EV2;

Kia EV3;

Kia EV4;

Skoda Elroq.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, у нового недорогого кроссовера Jeep в том числе появится полностью электрическая модификация.