Долгожданная недорогая модель Honda уже готова: фото и подробности

Новая Honda Prelude 2026 модельного года является долгожданным недорогим представителем сегмента спортивных купе. Автомобиль на базе Civic уже полностью готов, его показали на фото перед выходом на рынок.

Видео дня

Официальная премьера Honda Prelude 6 поколения уже состоялась. О машине рассказывает Motor1. Дизайн купе давно не является секретом, производитель уже неоднократно показывал новинку на фото и различных мероприятиях.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибридной модели Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Возможно, в будущем для Prelude отдачу увеличат с появлением более спортивных модификаций Type S и Type R, но об этом точной информации пока нет.

Внутри появились детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Тем не менее, фокус все же сделали на дорожном поведении.

Цена Honda Prelude 2026 модельного года пока не раскрыта. Ранее сообщалось, что за машину будут просить около 40 000 долларов за базовый вариант. В Nissan и Toyota наверняка внимательно следят за выходом на рынок этой машины.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый Duster с гибридной силовой установкой.